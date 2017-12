2017/12/31 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

كشفت قيادة شرطة محافظة البصرة، الاحد، اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم الاتجار بالمخدرات والتسليب، فيما اكدت ان من بين المعتقلين امرأة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم شرطة الزبير ومن خلال عملية امنية تمكنت من القاء القبض على عدد من المطلوبين بتهمة الاتجار بالمواد الخدرة”ً مبينا انه “تم ضبط كميات من المخدرات وادوات للتعاطي واسلحة بحوزة المعتقلين”.

واضاف البيان ان “مفارز الشرطة تمكنت ايضا من القاء القبض على شخص متهم بسرقة شاحنة بعد هروبه الى دار امرأة مطلوبة قضائيا في ناحية سفوان” ، مشيرا الى “اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم للجهات المختصة مع المضبوطات”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تعتقل عدداً من المطلوبين بينهم امرأة بتهمة المتاجرة بالمخدرات والسلب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تعتقل عدداً من المطلوبين بينهم امرأة بتهمة المتاجرة بالمخدرات والسلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).