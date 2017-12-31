الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


اندلاع حريق بمنزلين في الكرادة بسبب المفرقعات
2017/12/31 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اندلاع حريق بمنزلين في الكرادة بسبب المفرقعات

31 ديسمبر, 2017 | 10:26 م   -   عدد القراءات: 17 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اندلع حريق، اليوم الاحد، بمنزلين في منطقة الكرادة وسط بغداد بسبب المفرقعات.

وذكر المصدر في حديث تابعه “الموقف العراقي” إن حريقاً طال منزلين في منطقة الكرادة، مساء اليوم، بسبب استخدام المفرقعات النارية احتفالاً بقدوم العام الميلادي الجديد.

واوضح المصدر أن اهالي المنطقة قاموا بمحاولة اخماد الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق بمنزلين في الكرادة بسبب المفرقعات) نشر أولاً على موقع (الموقف العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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