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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق بمنزلين في الكرادة بسبب المفرقعات

31 ديسمبر, 2017 | 10:26 م - عدد القراءات: 17 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اندلع حريق، اليوم الاحد، بمنزلين في منطقة الكرادة وسط بغداد بسبب المفرقعات.

وذكر المصدر في حديث تابعه “الموقف العراقي” إن حريقاً طال منزلين في منطقة الكرادة، مساء اليوم، بسبب استخدام المفرقعات النارية احتفالاً بقدوم العام الميلادي الجديد.

واوضح المصدر أن اهالي المنطقة قاموا بمحاولة اخماد الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني.

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