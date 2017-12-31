الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


بالفيديو.. حريق هائل في منطقة الكرادة بسبب المفرقعات النارية..صحفي وثق الحالة !
2017/12/31 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. حريق هائل في منطقة الكرادة بسبب المفرقعات النارية..صحفي وثق الحالة !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. حريق هائل في منطقة الكرادة بسبب المفرقعات النارية..صحفي وثق الحالة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).


كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ "عاصفة الجزيرة" تودع 2017 بتحرير قرية اخرى من "داعش"
⋙ رسمياً - تعرف على مدة غياب خيسوس عن الملاعب
⋙ 🔴جوارديولا: القوة العقلية هى مفتاح الفوز
⋙ نواف بن سعد: الهلال زعمياً في كل المجالات
⋙ العفو العام يدخل حيز التنفيذ في كوردستان
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة «الغد» ترصد مظاهر الاحتفال بالعام الجديد في القاهرة
⋙ بالصور والفيديو: “بالون الاماني” يحلق في كركوك
⋙ بالصور والفيديو: “بالون الاماني” يحلق في كركوك
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة