2017/12/31 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. حريق هائل في منطقة الكرادة بسبب المفرقعات النارية..صحفي وثق الحالة !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. حريق هائل في منطقة الكرادة بسبب المفرقعات النارية..صحفي وثق الحالة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).