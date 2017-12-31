الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


بالصور.تحضيرات المنتخب الوطني للقاء الامارات
2017/12/31 | 23:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وستقام المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.وتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثانية، والتي جمعت أكبر عدد من النقاط في البطولة حتى الآن وهو 7 نقاط، حيث تعادل أسود الرافدين مع البحرين بهدفٍ نظيف في أول مواجهاته في البطولة، ثم انتصروا على قطر بهدفين لهدف في المباراة الثانية، وأخيراً سحقوا المنتخب اليمني في آخر لقاءاته في المجموعة بثلاثيةٍ نظيفة.انتهى.

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