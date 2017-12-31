2017/12/31 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت فرنسا التصريح لأفراد الأمن الخاص بحمل السلاح في بعض الحالات بعدما تعرضت البلاد لسلسلة من الهجمات الإرهابية في السنوات القليلة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تسمح للأمن الخاص بحمل السلاح) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تسمح للأمن الخاص بحمل السلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).