بالصور والفيديو: “بالون الاماني” يحلق في كركوك

2017/12/31 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم علي بمناسبة رأس السنة الجديدة، قام عدد من مواطني مدينة كركوك اليوم الاحد باطلاق عدد كبير من البالونات من قلعة كركوك علقوا فيها امنياتهم وقد حضر المهرجان عدد كبير من المواطنين.قال رئيس فريق كوكار التطوعي الذي نظم الفعالية لـ(كركوك ناو): شارك في الفعالية جميع طوائف كركوك، وعلقوا الناس امانيهم على البالونات واطلاقها.وقد […]

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