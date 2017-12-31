2017/12/31 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترتبط مظاهر الكريسماس والاحتفالات بأعياد الميلاد في الأذهان بهدايا بابا نويل والشوارع المزينه بالأضواء المخلتفة وشجرة الكريسماس التي تعلق عليها آمال العام الجديد.



وكعادة المصريين يبدع البعض في التفرد بمظاهر جديدة خلال الاحتفالات، وهو ما ظهر جليا في التجمع الخامس، أحد أرقي المناطق السكنية في القاهرة.



المزيد من التفاصيل ترصدها مراسلة الغد من القاهرة هبة الحسيني، مع محمد المغربي، عبر برنامج «ساعة من مصر».

أخبار ذات صلة

?ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| مراسلة «الغد» ترصد مظاهر الاحتفال بالعام الجديد في القاهرة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| مراسلة «الغد» ترصد مظاهر الاحتفال بالعام الجديد في القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).