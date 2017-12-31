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فيديو| مراسلة «الغد» ترصد مظاهر الاحتفال بالعام الجديد في القاهرة
2017/12/31 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ترتبط مظاهر الكريسماس والاحتفالات بأعياد الميلاد في الأذهان بهدايا بابا نويل والشوارع المزينه بالأضواء المخلتفة وشجرة الكريسماس التي تعلق عليها آمال العام الجديد.

وكعادة المصريين يبدع البعض في التفرد بمظاهر جديدة خلال الاحتفالات، وهو ما ظهر جليا في التجمع الخامس، أحد أرقي المناطق السكنية في القاهرة.

المزيد من التفاصيل ترصدها مراسلة الغد من القاهرة هبة الحسيني، مع محمد المغربي، عبر برنامج «ساعة من مصر».

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