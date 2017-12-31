نواف بن سعد: الهلال زعمياً في كل المجالات

2017/12/31 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Publication Date: 2017-12-31 20:51الرياض - الرياضيةدعا الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال جماهير النادي لدعم الفريق، حيث راهن رئيس النادي على أن جمهور الهلال ستكون له كلمة في مبادرة "ادعم ناديك"، التي دشنتها هيئة الرياضة لتمكين الجماهير الرياضية من دعم أنديتها بشكل مباشر.ووجه نواف بن سعد عبر "فيديو" بثه الحساب الرسمي للنادي العاصمي في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" رسالة لجماهير ناديه: "جمهور الهلال، دعمكم بالحضور جعل من الهلال "زعيماً"، أثق بأنكم ستكونون الأكثر دعماً خلال مبادرة ادعم ناديك، كما أثق بأنكم ستكونون زعماء في كل المجالات".ID: 1514742589066488400التنصيف الرئيسي - الجديد: اخبار

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