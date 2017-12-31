رسمياً - تعرف على مدة غياب خيسوس عن الملاعب

2017/12/31 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر كشف الجهاز الطبي لنادي مانشستر سيتي عن مدة غياب البرازيلي جابرييل خيسوس عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء فريقه اليوم أمام كريستال بالاس بالجولة 21 من الدوري الممتاز.

وخرج اللاعب بعد 23 دقيقة فقط من بداية المباراة بداعي الإصابة ولم تتوقف خسائر متصدر الدوري عن تلك الإصابة فقط بل تعرض البلجيكي كيفن دي بروين جناح الفريق للخروج مصاباً أيضاً ما دفع جوارديولا المدير الفني لطلب الحماية من جانب الحكام لصالح لاعبيه.

وذكر جوارديولا بعد اللقاء "خيسوس سيبقى أكثر من شهر على الأرجح، لكن دي بروين سوف نرى غداً سبب الإصابة، مجرد كدمة أم أن الوضع أخطر من ذلك".مواد متعلقة تعادل وإنهاء سلسلة الانتصارات وخسارة دينامو الفريق - خسائر مانشستر سيتي من التعادل أمام كريستال بالاس مؤتمر مانشستر سيتي - جوارديولا: لدينا "سوبرمان" ولكن سنتلقى خسارة ونفقد النقاط أخيرًا - كريستال بالاس يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة الإصابات الأربع بالصور - برشلونة ومانشستر سيتي وأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في 2017

وأكمل "كنا محظوظين في المباريات السابقة وأنا معجب بالقوة البدنية في الدوري الممتاز ولكن الحكام يجب عليهم حماية اللاعبون وهذا كل ما أطلبه، وأعتقد أنه لن يكون صعبا".

ونجح كريستال بالاس في إيقاف قطار السيتي المنطلق بالتعادل السلبي رغم أن بالاس أضاع فرصة الفوز بعد إهدار ميلولوفيتش ركلة جزاء مع الثواني الأخيرة من اللقاء تمكن إيديرسون من التصدي لها ليحرم كريستال بالاس من تحقيق المفاجأة.

ويستمر مانشستر سيتي في صدارة المسابقة برصيد 59 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الوصيف تشيلسي.

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