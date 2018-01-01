الإثنين 1 كانون الثاني 2018 م (14 ربيع الثاني 1439 هـ)


صادرات ثمانية مليارات ريال من الحليب الجاف من أحد المحافظات الايرانية إلي الخارج
2018/01/01 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

واضاف كريم فخارزاده اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا إنه تم تصدير 32 الف علبة من حليب الاطفال الي العراق و افغانستان و الامارات العربية المتحدة.واوضح انه تم عقد اتفاقية مع روسيا لتصدير حليب الاطفال اليها و بعد تسلم ترخيص السلامة منها سيتم قريبا تصديرالشحنة الاولي من حليب الاطفال و الحليب الصناعي الي روسيا.انتهي**1110** 2344

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