صادرات ثمانية مليارات ريال من الحليب الجاف من أحد المحافظات الايرانية إلي الخارج

2018/01/01 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واضاف كريم فخارزاده اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا إنه تم تصدير 32 الف علبة من حليب الاطفال الي العراق و افغانستان و الامارات العربية المتحدة.واوضح انه تم عقد اتفاقية مع روسيا لتصدير حليب الاطفال اليها و بعد تسلم ترخيص السلامة منها سيتم قريبا تصديرالشحنة الاولي من حليب الاطفال و الحليب الصناعي الي روسيا.انتهي**1110** 2344

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