شبكة حقوقية: التحالف الأميركي قتل 2300 مدني سوري في الرقة

2018/01/01 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن القوات الأمريكية والكردية المدعومة من واشنطن قتلت أكثر من 2300 مدني سوري خلال معركة الرقة الأخيرة.

وبحسب التقرير الذي اصدرته الشبكة وحمل عنوان “كلفة بشريَّة وماديَّة عالية جداً لتخليص الرَّقة من تنظيم داعش”، ان التحالف الامريكي وما يعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية”، قتلوا 2371 مدنياً، من بينهم 562 طفلاً، وشردوا قرابة نصف مليون شخص آخرين.

واوضح أن “العمليات العسكرية التي شنَّتها أطراف النِّزاع، في مدة لا تتجاوز 11 شهراً تسببت تشريداً لقرابة 450 ألف نسمة، كانت هجمات قوات التحالف الدولي الجوية، وقوات سوريا الديمقراطية، مسؤولة عن نزوح قرابة ثُلثَيهم”، واستعرض التقرير ما أسماه “معركة الرقة ، التي امتدَّت بين 6 تشرين الثاني 2016، حتى 19 تشرين الأول 2017، حيث نتجَ عنها مقتل 2323 مدنياً، من بينهم 543 طفلاً، و346 سيدة، وحدوث ما لا يقل عن 99 مجزرة”.

وتابع التقرير، أنه “قتلت قوات التحالف الدولي 1321 مدنياً، من بينهم 383 طفلاً، و247 سيدة، وارتكبت 87 مجزرة، في حين قتلت قوات سوريا الديمقراطية 309 مدنياً، من بينهم 51 طفلاً، و50 سيدة، وارتكبت 4 مجازر”، أما تنظيم داعش، فقد “قتل 693 مدنياً، من بينهم 109 طفلاً، و49 سيدة، وارتكب 8 مجازر”.

ووثَّق التقرير في المدة ذاتها، “ما لا يقل عن 100 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، 81 منها على يد قوات التحالف الدولي، و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و12 على يد تنظيم داعش”.



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