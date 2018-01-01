مصرف الرافدين يحدد أسعار الوحدات في المشروع السكني الوحيد ببغداد

2018/01/01 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حدد مصرف الرافدين يوم الاثنين أسعار الوحدات السكنية في مشروع بسماية البالغة ١٠ بالمئة من قيمة الوحدة السكنية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان قيمة الدفعة الاولى للوحدة السكنية التي تكون مساحتها 100 متر بلغت ( 7,560,000 ) سبعة ملايين وخمسمائة وستين الف دينار .



كما بلغ سعر الدفعة الاولى للوحدة السكنية بمساحة 120 متر ( 13,608,000) ثلاثة عشر مليون وستمائة وثمانية الف دينار .

واوضح البيان اما سعر الدفعة الاولى للوحدة السكنية التي تصل مساحتها 140 متر فقد يكون ( 21,168,000 ) واحد وعشرون مليون ومئة وثمانية وستون الف .



واوضح ان دفع الاقساط الشهرية للوحدة السكنية تكون بعد شهر من تاريخ تنظيم العقد لمنح القرض ويكون القسط الشهري للدفع كالاتي :

1- 437,360 دينار للشقة بمساحة 100 متر

2- 492,030 دينار للشقة بمساحة 120 متر

3- 535,766 دينار للشقة بمساحة 140 متر .

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