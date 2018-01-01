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صحة الرصافة تعلن اصابة 120 مواطنا بسبب الالعاب النارية خلال ليلة رأس السنة
2018/01/01 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صحة الرصافة تعلن اصابة 120 مواطنا بسبب الالعاب النارية خلال ليلة رأس السنة

1 يناير, 2018 | 10:11 ص   -   عدد القراءات: 16 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد اليوم الاثنين، عن تسجيلها 120 اصابة بسبب الالعاب النارية خلال ليلة رأس السنة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه انه تم تسجيل 120 حالة اصابة بسبب سوء استخدام الالعاب النارية والمفرقعات والرمي العشوائي للرصاص الحي، في ليلة رأسى السنة والتي صادفت يوم امس.

واضافت الدائرة ان 25 حالة من هؤلاء خطرة، وتم ادخالها صالة العمليات.

يذكر ان بغداد شهدت الليلة الماضية استخدام عدد كبيرة من المواطنين للالعاب النارية والمفرقعات في اغلب مناطقها، ابتهاجا بقدوم العام الميلادي الجديد، وسط انتشار امني مكثف تحسبا لوقوع اية خروقات.

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