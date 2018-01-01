عمليات الرافدين تتخذ إجراءات أمنية لضمان حماية وانسيابية العمل بمنفذ الشيب الحدودي

2018/01/01 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:أعلن قائد عمليات الرافدين، اللواء علي ابراهيم دبعون، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات أمنية لضمان حماية وانسيابية العمل في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان.وذكر دبعون في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تم تنفيذ استطلاع جوي بالتنسيق مع قيادة طيران الجيش وبمشاركتي شخصيا مع قائد شرطة محافظة ميسان وقادة الاجهزة الاستخبارية حول محيط منفذ الشيب الحدودي شرق المحافظة وتثبيت النقاط والملاحظات الواجب مراعاتها ودراستها لتحسين الاداء الامني في المنفذ المذكور".

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وأكد دبعون خلال لقائه مدير منفذ الشيب الحدودي، على "تقديم دعم قيادة العمليات والاسناد اللوجستي والميداني للقائمين على ادارة المنفذ لضمان انسيابية عمله اليومي واتخاذ اجراءات امنية جديدة للحفاظ على هذا الشريان الاقتصادي الحيوي بعيدا عن المشاكل والخروق الامنية التي تثيرها بين الحين والاخر بعض النزاعات العشائرية المسلحة في المناطق القريبة من المنفذ والتي تؤثر على سلامة الحركة التجارية للبلد عبر هذه البوابة الاقتصادية الجنوبية المهمة".واوضح ان "عمل منفذ الشيب الحدودي يسير بصورة جيدة وان القوات الامنية المكلفة بتوفير الحماية لمنشآته الخدمية والقوافل التجارية تؤدي عملها على اكمل وجه".

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