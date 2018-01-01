الامارات والصين تتصدران قائمة التبادل التجاري مع ايران

2018/01/01 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس:اعلنت هيئة الكمارك الايرانية، ان الصين تتصدر التبادل التجاري مع الجمهورية الاسلامية والامارات عربيا.وذكرت الهيئة في بيان بحسب وكالة انباء فارس، ان "حجم صادرات إيران من المنتجات غير النفطية بلغ خلال الأشهر التسعة الأخيرة 31.63 مليار دولار"، لافتة الى ان "إجمالي حجم الصادرت الإيرانية إلى الصين ارتفع بنسبة 12.78%، خلال الفترة ما بين آذار وكانون الأول، فيما ارتفعت الصادرات إلى العراق خلال الفترة المذكورة بنسبة 36%".

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وتابع ان "صادرات الجمهورية الإسلامية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية وأفغانستان سجلت نموا بنسبة 28.99% و6.27% على التوالي خلال الفترة نفسها".وأفادت بيانات الجمارك أن "حجم التبادل التجاري مع الصين بلغ 15.979 مليار دولار، منها 6.527 مليار دولار هي صادرات إيران، مقابل واردات من الصين بقيمة 9.452 مليار دولار".واشار التقرير الى أن "الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع إيران، وبلغت التجارة معها 11.114 مليار دولار، شكلت صادرات الجمهورية الإسلامية 4.458 مليار دولار، أما صادرات الإمارات إلى إيران فقد وصلت إلى 6.656 مليار دولار".وكشفت البيانات إن "مكثفات الغاز احتلت الحصة الاكبر من حجم الصادرات وبلغت 5.098 مليار دولار، يليها البروبان السائل، والذي صدّر بقيمة 1.068 مليار دولار"، في حين اظهرت تلك البيانات نموا، خلال الأشهر التسعة الأخيرة بنسبة 18.31% ليصل إلى 37.57 مليار دولار، ويعود ذلك لزيادة استيراد قطع غيار السيارات، إضافة لبضائع متعلقة بقطاع الاستثمار.

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