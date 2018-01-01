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مع عام 2018 السعودية وتونس ترفعان أسعار المشتقات النفطية
2018/01/01 | 10:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادرفعت كل من السعودية وتونس أسعار المشتقات النفطية مع حلول عام 2018، وذلك ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي عنها.واوضحت أن، "أسعار البنزين 95 اوكتين بلغت 2.04 ريال بعد اأن كان 0.90 ريالا، فيما بلغت اسعار الديزل 0.378 ريال بعد ان كان 0.33 ريال".

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