الإثنين 1 كانون الثاني 2018 م (14 ربيع الثاني 1439 هـ)


العراق يسجل اول زلزال في اولى ايام العام الجديد
2018/01/01 | 10:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هز زلزال بقوة 3.3 على مقياس ريختر فجر الاثنين، مناطق بمحافظة حلبجة شمالي البلاد.

 وذكرت هيئة الارصاد الجوية في حكومة اقليم كردستان في تقرير لها اليوم 1 كانون الثاني 2018 أن "الهزة وقعت على بعد 17 كم عن مركز محافظة حلبجة وبعمق 8 كيلومترات".

واوضحت أن "الهزة التي وقعت في تمام الساعة 1:59 دقيقة من ليلة امس كان مركزها قرب عن مدينة كرمنشاه الايرانية.

وشهدت مناطق متفرقة من العراق خلال الشهرين الماضيين العديد من الهزات الارضية الامر الذي ادى الى وقوع ضحايا في صفوف المواطنين وإلحاق أضرار مادية بالمباني والاماكن العامة.

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