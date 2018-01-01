بالفيديو.. احتفالات بالعام الجديد 2018

2018/01/01 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت العديد من دول العالم، مساء أمس، بالعام الجديد 2018، حيث أقيمت احتفالات كبيرة أطلقت فيها ألعابا نارية وعروضا ضوئية جذابة، في مناسبة تتنافس فيها عواصم الدول بمراسم الاحتفال لجذب أنظار العالم إليها، وسط تشديدات أمنية مكثفة خشية من هجمات إرهابية محتملة.

وبثت معظم وسائل الإعلام العالمية لقطات مباشرة من احتفالات ليلة رأس السنة ( 31 كانون الأول 2017)، والتي كان أبرزها في إمارة دبي التي شهدت للمرة الأولى الاستغناء عن الألعاب النارية في احتفالها برأس السنة، حيث أقامت عرضاً عند برج خليفة استخدمت فيه أضواء الليزر.

كما احتفلت العاصمة الأسترالية كامبيرا بإقامة عرض مُبهر من الألعاب النارية، عند جسر "هاربر بريدج"، وكانت أول مدينة في العالم تبدأ الاحتفال بالعام الجديد، بسبب فارق التوقيت.

أما في العاصمة اليابانية طوكيو فقد عمت الاحتفالات شوارع وساحات عدة، ارتدى فيها المحتفلون القبعات الحمراء، فيما كانت الاستعدادات تتوالى في الولايات المتحدة لاستقبال العام الجديد، وسيكون الاحتفال الأبرز في تايمز سكوير بمدينة نيويورك، لمشاهدة سقوط كرة ليلة رأس السنة البلورية الضخمة، إيذاناً ببدء عام جديد، رغم البرد القارس في المدينة والإجراءات الأمنية المشددة.

وتتوقع الشرطة الأميركية توافد نحو مليوني شخص تقريباً على محيط "تايمز سكوير" بشكل عام، وهذا تقريباً نفس العدد الذي حضر العام الماضي، عندما سجلت درجة الحرارة سبع درجات مئوية، وسيتواجد آلاف من رجال الشرطة في المكان، بعضهم مدجج بالسلاح، وبعضهم في ملابس مدنية، حيث يعد هذا الانتشار جزءاً من خطة لتعزيز الأمن بعد سلسلة من الهجمات في المدينة وفي شتى أنحاء العالم، وصفتها السلطات بأنها "إرهابية".

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