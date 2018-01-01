بالصور- برج خليفة يدخل

2018/01/01 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جذبت إمارة دبي مساء الأحد أنظار الملايين حول العالم بالعروض التي شهدتها منطقة برج خليفة احتفالاً بالعام الجديد.

ونظمت شركة "إعمار" احتفالية "Light Up 2018" والتي استعانت فيها بعروض مائية وضوئية وموسيقية بعيداً عن الألعاب النارية التي كان يُعتمد عليها في عروض السنوات الماضية.

ونجحت احتفالية "Light Up 2018" في دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية باعتبارها أكبر عرض صوتي وضوئي على مبنى واحد.

وكانت "إعمار" كشفت في وقت سابق عن سعيها لدخول الاحتفالية موسوعة "جينيس" وهو ما تحقق حيث انتزعت دبي اللقب من مدينة هونج كونج، بحسب "البيان" الإماراتية.

ومن أبرز المشاهد التي شهدها الحدث، العرض البصري الذي جاء بمثابة تحية وفاء ومحبة للراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان احتفالاً بمبادرة "عام زايد" التي تحتفي بها دولة الإمارات في عام 2018 بالذكرى المئوية لميلاده.

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