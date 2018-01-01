الإثنين 1 كانون الثاني 2018 م (14 ربيع الثاني 1439 هـ)


2018/01/01 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وبحسب ما نشرته وكالة "ناسا" الفضائية فإن الأول من شهر  كانون الثاني، سيشهد ظهور ما يسمى بـ"القمر العملاق"، المعروف بأنه أكبر حجما وإضاءة.واوضحت :"أن(القمر العملاق) يعتبر الأكبر حجما، لأنه الأقرب إلى الأرض منذ عام 1948 ".ومن الممكن أن تشاهد "القمر العملاق" من جديد في 31  كانون الأول، إذا لم تتمكن من مشاهدته أول أيام العام الجديد 2018، ولكن في المرة الثانية سيحمل اسم "القمر العملاق الأزرق .​وسيمتاز "القمر العملاق الأزرق" بأن لونه سيميل إلى الاحمرار الدامي، وذلك لتوازي الشمس مع القمر وكوكب الأرض، ما يعني أن الأرض ستحجب أشعة الشمس، التي ستنعكس في المقابل على القمر.وسيكون أفضل توقيت لمشاهدة "القمر العملاق" هو بعد ظهوره بشكل مباشر، عقب غروب الشمس، مع شرط أن تكون السماء صافية من دون سحب.   انتهى.ر.م   

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