البرلمان السوداني يقر ميزانية البلاد لعام 2018 بعجز بنسبة 2.4  بالمائة

2018/01/01 | 11:00

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المعلومة/ بغداد…

اعلن وزير المالية والتخطيط السوداني عبد الله ضرار أن البرلمان اقر ميزانية عام 2018 متوقعا عجزا بنسبة 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وذكرت وكالة سبوتنك في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن حجم ايرادات يبلغ 16.70 مليار دولار بينما يبلغ حجم النفقات حوالي 18.18 مليار دولار بعجز تبلغ قيمته 1.48 مليار دولار .

واضافت أن ” الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة من المعاناة بسبب انفصال الجنوب في عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والدخل الحكومي”.

واشارت الى أن ” من المتوقع ان يصل حجم الدين الخارجي الى البلاد الى حوالي 56.5 مليار دولار في نهاية عام 2018 .



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