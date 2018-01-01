الإثنين 1 كانون الثاني 2018 م (14 ربيع الثاني 1439 هـ)


البرلمان السوداني يقر ميزانية البلاد لعام 2018 بعجز بنسبة 2.4  بالمائة
2018/01/01 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد…

اعلن وزير المالية والتخطيط السوداني عبد الله ضرار أن البرلمان اقر ميزانية عام 2018 متوقعا عجزا بنسبة 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وذكرت وكالة سبوتنك في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن حجم ايرادات يبلغ 16.70 مليار دولار بينما يبلغ حجم النفقات حوالي 18.18 مليار دولار بعجز تبلغ قيمته 1.48 مليار دولار .

واضافت أن ” الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة من المعاناة بسبب انفصال الجنوب في عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والدخل الحكومي”.

واشارت الى أن ”  من المتوقع ان يصل حجم الدين الخارجي الى البلاد الى حوالي 56.5 مليار دولار في نهاية عام 2018 .

انتهى/ 25 ض

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2018/01/برلمان-سودان-696x435
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان السوداني يقر ميزانية البلاد لعام 2018 بعجز بنسبة 2.4  بالمائة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان السوداني يقر ميزانية البلاد لعام 2018 بعجز بنسبة 2.4  بالمائة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ #طارق المهدوي - ابتعدوا عن روسيا لحماية ما تبقى من عيونكم (1)
⋙ بالارقام.. هذا ما خلفته المفرقعات النارية في بغداد
⋙ صحة الرصافة تسجل أكثر 200 إصابة من الألعاب النارية في رأس السنة
⋙ نيبوشا يعلن القائمة الأفريقية المبدئية للزمالك واستبعاد محمد إبراهيم
⋙ الدوري الأميركي للمحترفين:ملخص مباراة بوسطن سلتيكس وبروكلين نيتس
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. احتفالات بالعام الجديد 2018
⋙ بالفيديو.. إعتداء شرطة ذي قار على كادر الفرات والداخلية تحقق
⋙ بالصور- برج خليفة يدخل "جينيس" بعد عروض احتفالات العام الجديد
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة