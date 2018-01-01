2018/01/01 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الصحة : الالعاب النارية في بغداد تسببت ببتر ايادٍ اطفال وحصول تشوهات

01/01/2018 10:32:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، ان الالعاب النارية في بغداد تسببت ببتر ايادٍ اطفال وحصول تشوهات.

وذكرالمتحدث باسم الوزارة سيف بدر في تصريح لمراسل﴿ وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ان "الالعاب النارية والمفرقعات التي شهدتها بغداد امس بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية، ادت الى حدوث كوارث وفواجع بالنسبة لبعض العوائل، والتي تسببت باصابات بالغة في ابنائها نتيجة لسوء استخدامها".

واضاف بدر ان "هذه الالعاب ادت الى بتر ايادٍ لعدد من الاطفال وتشوهات في الوجه اضافة الى فقدان البعض منهم البصر"، داعيا الى "الابتعاد عن هذه الالعاب التي تؤدي الى اضرار بالغة".

واعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 120 اصابة بسبب الالعاب النارية خلال ليلة رأس السنة.

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