الإثنين 1 كانون الثاني 2018 م (14 ربيع الثاني 1439 هـ)


واع / الصحة : الالعاب النارية في بغداد تسببت ببتر ايادٍ اطفال وحصول تشوهات
2018/01/01 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / الصحة : الالعاب النارية في بغداد تسببت ببتر ايادٍ اطفال وحصول تشوهات

01/01/2018 10:32:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، ان الالعاب النارية في بغداد تسببت ببتر ايادٍ اطفال وحصول تشوهات.

وذكرالمتحدث باسم الوزارة سيف بدر في تصريح لمراسل﴿ وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ان "الالعاب النارية والمفرقعات التي شهدتها بغداد امس بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية، ادت الى حدوث كوارث وفواجع بالنسبة لبعض العوائل، والتي تسببت باصابات بالغة في ابنائها نتيجة لسوء استخدامها".

واضاف بدر ان "هذه الالعاب ادت الى بتر ايادٍ لعدد من الاطفال وتشوهات في الوجه اضافة الى فقدان البعض منهم البصر"، داعيا الى "الابتعاد عن هذه الالعاب التي تؤدي الى اضرار بالغة".

واعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 120 اصابة بسبب الالعاب النارية خلال ليلة رأس السنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الصحة : الالعاب النارية في بغداد تسببت ببتر ايادٍ اطفال وحصول تشوهات) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الصحة : الالعاب النارية في بغداد تسببت ببتر ايادٍ اطفال وحصول تشوهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).


كامل التفاصيل في: واع ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ #طارق المهدوي - ابتعدوا عن روسيا لحماية ما تبقى من عيونكم (1)
⋙ بالارقام.. هذا ما خلفته المفرقعات النارية في بغداد
⋙ صحة الرصافة تسجل أكثر 200 إصابة من الألعاب النارية في رأس السنة
⋙ نيبوشا يعلن القائمة الأفريقية المبدئية للزمالك واستبعاد محمد إبراهيم
⋙ الدوري الأميركي للمحترفين:ملخص مباراة بوسطن سلتيكس وبروكلين نيتس
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. احتفالات بالعام الجديد 2018
⋙ بالفيديو.. إعتداء شرطة ذي قار على كادر الفرات والداخلية تحقق
⋙ بالصور- برج خليفة يدخل "جينيس" بعد عروض احتفالات العام الجديد
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة