الإثنين 1 كانون الثاني 2018 م (14 ربيع الثاني 1439 هـ)


مبعوث ترامب: هذا ما سنتخذه من اجراءات في العراق لمنع عودة داعش
2018/01/01 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مبعوث ترامب: هذا ما سنتخذه من اجراءات في العراق لمنع عودة داعش

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