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المباشرة بإعمار جسر رابط بين الفلوجة والرمادي
2018/01/01 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ الأنباركشفت مديرية طرق وجسور محافظة الأنبار، الاثنين، عن المباشرة بإعمار جسر السكة الذي يربط مدينتي الفلوجة والرمادي شرقي المحافظة، مبينة أن الجسر تعرض إلى تدمير أجزاء منه نتيجة "العمليات الإرهابية".واوضح فرحان، أن "الجسر أحيل إلى أحدى الشركات الأهلية وبمدة انجاز 120يوماً وعلى نفقة محافظة الانبار بمبلغ قدره 450ميلون دينار"، لافتاً إلى أن "مديرية طرق وجسور الأنبار تشرف على أعمال المشروع".

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