2018/01/01 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل كشفت احدى منظمات المجتمع المدني عن انتحار اكثر من 70 رجلا في كوردستان مشيرة الى زيادة حالات العنف التي تمارسها النساء ضد الرجال.

حيث اعلن اتحاد رجال كردستان عن ازدياد حالات العنف التي تمارسها النساء ضد الرجال، وذكر رئيس الاتحاد برهان علي في بيان اطلع “النور نيوز” على نسخة منه ان “74 رجلا انتحروا فيما قتل خمسة رجال بيد زوجاتهم أو بتحريض منهم خلال عام 2017”.

وذكر برهان “تلقينا خلال هذا العام شكاوى كثيرة جدا بخصوص اعتداءات نفسية وجسدية مورست بحق أزواج من قبل زوجاتهم” لافتا الى ان “حالات طرد الرجال المسنين من قبل زوجاتهم بلغت 41 حالة والخيانة الزوجية 61 حالة، أما الاعتداءات الجسدية فبلغت 13 والتدخل من قبل أقرباء الزوجة بلغ 192 حالة”.

واشار البيان الى ان “حالات الضغط النفسي الجنسي بلغت 45 حالة ومنع الزوج من المصروف 11 حالة، ومنع الاب من رؤية الأطفال 251 حالة”.

وساهمت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف باقليم كردستان في ارتفاع حالات العنف الزوجي وتفريق الاسر وحلها.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 17

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام اضطهاد الرجال في كردستان بعام 2017 . . انتحار اكثر من 70 ومقتل 5 على يد زوجاتهم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام اضطهاد الرجال في كردستان بعام 2017 . . انتحار اكثر من 70 ومقتل 5 على يد زوجاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).