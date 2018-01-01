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إنفجار أمام مقر الجبهة التركمانية وسط كركوك
2018/01/01 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ كركوكأفاد مصدر امني في محافظة كركوك، الأحد، بان عبوة صوتية انفجرت أمام مقر الجبهة التركمانية وسط المحافظة.‏يذكر أن محافظة كركوك (٢٥٥ كم شمال بغداد)، تشهد أحداثاً أمنية بين فترة وأخرى تطال مدنيين وموظفين حكوميين، حيث تعمل القوات الأمنية على اعتقال منفذيها.

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