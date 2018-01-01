زعيم كوريا الشمالية يدعو بلاده لإنتاج مزيد من القنابل النووية

2018/01/01 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الزعيم الكوري الشمالي، اليوم الإثنين، في رسالته لمناسبة العام الجديد، بلاده الى تعزيز إنتاج الرؤوس النووية والصواريخ الباليستية، ما يظهر عزمه على تحقيق طموحاته العسكرية رغم المعارضة الدولية.

وعززت بيونجيانج بشكل ملحوظ جهودها خلال العام الماضي لتطوير برنامجيها النووي والباليستي المحظورين، بالرغم من العقوبات المتعددة التي تفرضها الامم المتحدة واللغة العدائية المتزايدة من جانب واشنطن.

وذكر كيم جونج-أون في رسالته السنوية الى الامة “علينا إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس النووية والصواريخ وتسريع نشرها”.

واوضح “الزر النووي موجود دائما على مكتبي.



على الولايات المتحدة أن تدرك أن هذا ليس ابتزازا، بل الواقع”، مكررا التشديد على أن بلاده باتت قوة نووية.

وأكد كيم جونج-أون أن كوريا الشمالية “قادرة على مواجهة أي تهديد نووي من الولايات المتحدة وهي تملك (قوة) ردع قوية تستطيع منع الولايات المتحدة من اللعب بالنار”.

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلن قائد أركان الجيش الأمريكي الأسبق مايك مولن أن الولايات المتحدة “لم تكن يوما أكثر قربا” من حرب نووية مع كوريا الشمالية، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاع أجواء “خطيرة للغاية”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تعهّد الاربعاء الماضي “إبقاء الضغوط” على كوريا الشمالية من أجل نزع سلاحها النووي.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

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