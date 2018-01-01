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ذي قار تشهد اعنف الهزات الارضية واكثرها عددا في 2017
2018/01/01 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

كشفت هيئة الانواء الجوية في ذي قار ان المحافظة شهدت في العام المنتهي 2017 اعنف الهزات الارضية واكثرها عددا مقارنة بالاعوام الماضية .

وذكر مدير انواء ذي قار علي طارق لشبكة اخبار الناصرية ، ان المحافظة شهدت في العام المنتهي 11 هزة ارضية مؤثرة ومحسوسة في حين سجل العام 2016 هزتين ارضي

شبكة اخبار الناصرية:كشفت هيئة الانواء الجوية في ذي قار ان المحافظة شهدت في العام المنتهي 2017 اعنف الهزات الارضية واكثرها عددا مقارنة بالاعوام الماضية .وذكر مدير انواء ذي قار علي طارق لشبكة اخبار الناصرية ، ان المحافظة شهدت في العام المنتهي 11 هزة ارضية مؤثرة ومحسوسة في حين سجل العام 2016 هزتين ارضيتين فقط والذي سبقه اربع هزات .

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