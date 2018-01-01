اللواء الرابع والعشرين بالحشد يقتل 13 داعشيا شمال المقدادية

2018/01/01 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فوج القوات الخاصة للواء الرابع والعشرين في الحشد ‏الشعبي من قتل عدد من عناصر داعش الارهابي بعملية استباقية ‏شمال المقدادية.‏وذكر آمر اللواء الرابع والعشرين زياد خليفة التميمي :" انه ‏بعملية استباقية تمكن فوج القوات الخاصة للواء من قتل 13 ‏عنصرا من داعش الذين تعرضوا على قاطع عمليات اللواء في ‏قريتي حمبس واسيود شمال المقدادية.‏واضاف التميمي:" ان القوة مازالت تواصل عمليات الدهم ‏والتفتيش في قاطع المسؤولية لحين تأمين المنطقة بشكل كامل.‏

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