2018/01/01 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/البغدادية نيوز/… اودى حادث تحطم طائرة في منطقة جبلية بكوستاريكا، بمقتل 12 شخصا بينهم 10 سياح أمريكيين.وأكدت السلطات في كوستاريكا مقتل من كان على متن الطائرة البالغة عدد ركابها 12 شخصا، وبينت السلطات ان الطائرة كانت تحلق برحلة سياحية قرب منتجع “بونتا ايسليتا”.وكانت الطائرة وهي من طراز سيسنا “208 ب” قد أقلعت من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 12 شخصا في حادث تحطم طائرة سياحية بكوستاريكا وكالة البغدادية نيوز.

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