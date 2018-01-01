2018/01/01 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت لجنة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الاثنين عن اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعبا من المنتخب الوطني للشباب من بين افضل 10 لاعبين بالعالم.

وذكر الاتحاد في بيان له اليوم، ان الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار لاعب منتخب شباب العراق لكرة الصالات علي حسين حتروش من بين افضل عشرة لاعبين بالعالم.

وانتشرت لعبة كرة الصالات بشكل واسع بالعراق بعد عام 2003، اذ توجد حاليا اندية من كلا الجنسين تتنافس على دوري رسمي معتمد من قبل اتحاد كرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقي من بين أفضل 10 لاعبين بالعالم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقي من بين أفضل 10 لاعبين بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).