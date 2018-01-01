البيلد ” جوارديولا يفشل في معادلة رقمه مع البايرن رفقة السيتي “

2018/01/01 | 11:10

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هاي كورة – تناولت البيلد الألمانية سقوط السيتي في فخ التعادل أمام كريستال بالاس في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي مشيرة إلى إنهاء هذا التعادل لسلسلة الإنتصارات المتتالية للفريق .

ومن خلال ذلك التوقف فلم يتمكن جوارديولا من معادلة رقمه مع البايرن بتحقيق 19 فوز متتالي في الدوري ليظل هذا الرقم متفردًا في سجلات جوارديولا مع الفريق الألماني .

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