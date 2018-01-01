نيبوشا يعلن القائمة الأفريقية المبدئية للزمالك واستبعاد محمد إبراهيم

2018/01/01 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن المونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القائمة المبدئية للفريق، التي ستخوض بطولة الكونفدرالية.

وشهدت القائمة مفاجأة باستبعاد الثنائي محمد إبراهيم ويوسف أوباما، بالإضافة إلى محمد رمضان، خالد قمر، علاء الشبلي، فيما ضمت معروف يوسف على الرغم من تردد أنباء عن رحيله في يناير، مما يؤكد بقائه.

وضم المونتينيجري 26 لاعبا هم:مواد متعلقة حصاد 2017| أبرز طرائف وغرائب الكرة المصرية الزمالك يجدد ترحيبه بعودة كهربا..



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أحمد الشناوى - محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر صلاح - حازم إمام - علي جبر - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد مجدي - مؤيد العجان - أحمد فتوح - طارق حامد - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - أحمد توفيق - محمد الشامي - عبد الله جمعة - أيمن حفني - أحمد مدبولي - كاسونجو - باسم مرسي - أتشيمبونج - معروف يوسف - أحمد مجدي - أحمد رفعت - أحمد داودا - صلاح عاشور.

وفضل نيبوشا ترك أربعة أماكن شاغرة بالقائمة، تحسبا للتدعيمات والصفقات الجديدة.

يذكر أن الزمالك استبعد من اللعب في دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري المصري الموسم الماضي.

وأسفرت قرعة دور الـ32 عن مواجهة الفارس الأبيض للفائز من مواجهة زيماموتو الزيينزباري وولايتا ديشا الإثيوبي، على أن يخوض لقاء الإياب في مصر.

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