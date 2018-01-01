ديالى: اعدام 25 ألف دجاجة بعد تسجيل حالة انفلونزا الطيور

2018/01/01 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بإعدام 25 ألف دجاجة في حقل للدواجن شمال غربي المحافظة بعد تسجيل إصابة بانفلونزا الطيور، مؤكداً احتواء المرض.

وذكر المصدر في حديث صحفي، إن "مفارز البيطرة في ديالى قامت بإبادة 25 ألف دجاجة في أحد حقول الدواجن قرب ناحية جديدة الشط(30كم شمال غرب ب‍عقوبة) بعد تسجيل إصابة بمرض انفلونزا الطيور مؤخراً".

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق البيطرة فرضت حجراً صحياً حول الحقل المصاب وشددت من الإجراءات في محيط 3كم قبل أن تنجح في احتواء المرض بشكل كلي لمنع انتقال الإصابة إلى حقول أخرى"، مبيناً أن "الوضع الان تحت السيطرة".

يذكر وزارة الزراعة كشفت، الأحد (24 كانون الأول 2017)، عن حظر استيراد الدواجن ومشتقاتها من السعودية بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور في السعودية.انتهى/س

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