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مورينيو يحدد مدة غياب لوكاكو
2018/01/01 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادكشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن مدة غياب مهاجمه، الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، الذي تعرض لإصابة، في مباراة الفريق الأخيرة، أمام كريستال بالاس.واختتم بقوله: "نحن نثق باللاعبين، الذين يعطون كل شيء، منذ اللحظة الأولى في الموسم..

غياب لوكاكو وإبرا يعني أننا لا نملك لاعبا بالرقم 9، لذا علينا أن نقوم بالتغيير".

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