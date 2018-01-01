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موعد مباراة الهلال القادمة ضد الإتفاق
2018/01/01 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محمد مصطفى

يستعد نادي الهلال لاستضافة فريق الإتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء الاثنين 8 يناير 2018 فى مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي أجلت لتعارضهما مع مباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال آسيا.".

وسيرفع الزعيم شعار لا بديل عن الثلاث نقاط، لمواصلة الحفاظ على الصدارة برصيد 33 ، بقارق نقطتين عن أقرب ملاحق الأهلي برصيد 31 نقطة.

موعد المباراة المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الهلال - الإتفاق الأمير فيصل بن فهد الأثنين 8 يناير 2018 18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية لم يتم تحديده mbc pro sport  

أرقام المباراة

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