سامي عبد العال - الإرهاب يهنئنا بالعام الجديد!!

2018/01/01 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال نتيجة تكرارها، برزت حوادث " إرهاب الأعياد والمناسبات " في بعض الدول المستقرة مثل مصر.حيث لم يستطع الإرهاب مجاراة الشرطة والجيش المصريين، فما كان منه إلاَّ أنْ اختار الأعياد المسيحية لوضع تفجيراته تحت الأضواء.ذلك الإرهاب الذي يستهدف الطقوس والشعائر داخل دور العبادة.لقد أصبح الإرهاب بـ" القطعة والجملة" على طريقة البيع والشراء.كان شيئاً شاذاً في أحد الأيام الغابرة، ثم أمسى اعتيادياً، ليكون في الم......

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