روسيا ترفض التدخل الخارجي في شؤون إيران الداخلية

2018/01/01 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وصفت روسيا اليوم الاثنين الاحداث الجارية في إيران بأنها "شأن داخلي" مؤكدة ان التدخل الخارجي في شؤونها "مرفوض".ونسبت وكالة {انترفاكس} للأنباء الى مصادر بوزارة الخارجية الروسية قولها "نأمل أن لا تجري التطورات الداخلية في ايران التي رافقتها أعمال شغب وفق سيناريو العنف وسفك الدماء".واوضحت المصادر التي لم تذكر الوكالة أسماءها ان "التدخل الخارجي الذي يثير التوتر في الشؤون الايرانية أمر مرفوض".وكانت بعض المدن الايرانية شهدت خلال الايام الماضية احتجاجا على الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي تخللتها شعارات مناهضة للحكومة.انتهى

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