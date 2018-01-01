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واع/ توقف حركة السير على طريق اربيل كركوك
2018/01/01 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

01/01/2018 22:10:00 PM | عدد القراءات : 11

واع / مكتب كركوك / م .خ

 توقفت حركة السير على طريق اربيل كركوك ، الاثنين ،  بسبب الزحام الحاصل على الطريق وغلق الطرق الاخرى.

وذكر مصدر محلي في كركوك  لمراسل﴿ وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾إن "طريق اربيل كركوك، من جهة كوية، قطع بسبب الزحام الحاصل على الطريق الرابط باتجاه كركوك، وكذلك غلق الطرق الاخرى المؤدية الى المحافظة"، مبينا أن "مئات الاشخاص كانوا قد شاركوا في احتفال اعياد رأس السنة في اربيل وعودتهم ولدت ضغطا على الطريق".

واضاف أن "الزحام اوقف حركة السير بشكل كامل بين اربيل وكركوك".

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