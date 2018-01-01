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النجف تمنع بيع الالعاب النارية في الأسواق وتحذر المخالفين
2018/01/01 | 22:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ النجف

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، جميع الأجهزة الامنية وخصوصا مكافحة الجريمة الاقتصادية بمنع بيع الالعاب النارية والمفرقعات.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان” الياسري وجه بمحاسبة المقصرين وفق القانون، مبينا ان القرار جاء نتيجة الاصابات المتكررة لبعض مواطني ابناء المحافظة من الالعاب النارية العشوائية.

وشدد البيان على الاجهزة الامنية وخصوصا السيطرات بمنع دخولها الى محافظة النجف والمتابعة الحثيثة لمحال بيع الالعاب النارية والمفرقعات.

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