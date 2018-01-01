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موقع اخباري: الحشد الشعبي يخلي مواقع أمنية في قضاء طوزخورماتو.. وهذه القوة هي من ملأت الفراغ
2018/01/01 | 22:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- صلاح الدين 

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، أن قوات من التدخل السريع، تسلم...

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