الإثنين 1 كانون الثاني 2018 م (14 ربيع الثاني 1439 هـ)


القوات العراقية تعلن إبطال مفعول 15 ألف عبوة ناسفة بالفلوجة خلال 2017
2018/01/01 | 22:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وتطهير معامل تفخيخ العجلات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية تعلن إبطال مفعول 15 ألف عبوة ناسفة بالفلوجة خلال 2017) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية تعلن إبطال مفعول 15 ألف عبوة ناسفة بالفلوجة خلال 2017) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الجيش الإسرائيلي: قذيفة من قطاع غزة سقطت جنوب إسرائيل
⋙ #الحزب الشيوعي العمالي الإيراني - ابدأوا بالاضرابات وشل آليات قمع النظام!
⋙ موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو
⋙ 🔴 اليونايتد يستعيد نغمة الانتصارات أمام ضحيته المفضلة !
⋙ مانشستر يونايتد يهزم ايفرتون في الدوري الانكليزي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. ملعب الزوراء الرياضي على خطى الإنجاز
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة ليستر سيتي ضد هيدرسفيلد وتألق ثنائي الجزائر رياض محرز وإسلام سليماني
⋙ بالصور: مهرجان كركوك تقرأ الحب
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة