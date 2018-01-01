الإثنين 1 كانون الثاني 2018 م (14 ربيع الثاني 1439 هـ)


200 مليون عاطل عن العمل و4 مليار بدون حماية اجتماعية
2018/01/01 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لم تتحول وعود حكومات دول العالم بتوفير فرص عمل إلى حقيقة خلال 2017، فما زال نحو 200 مليون شخص يحلمون بوظيفة توفر لها أسباب المعيشة الكريمة والتحرر من الخوف من المستقبل.

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