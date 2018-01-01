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مصر: تخفيض الحبس لمطربة
2018/01/01 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- متابعة]قضت محكمة استئناف مصرية بتخفيف حكم سابق ضد مطربة من عامين إلى عام واحد بعد استئنافها ضد حكم سابق صدر الشهر الماضي بحقها وبحق مخرج أغنية، لإدانتهما بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".وكانت محكمة جنح النزهة بالقاهرة أدانت المطربة شيماء أحمد عبدالرؤوف الشهيرة بـ "شيما"، وكذلك حسام السيد مخرج أغنية "عندي ظروف" بتهمة التحريض على الفسق والفجور عبر فيديو مصور للأغنية التي حوت "حركات وإيماءات" اعتبرتها المحكمة تخدش الحياء العام، وقررت آنذاك حبسهما لعامين مع غرامة 10 الاف جنيه مصري [نحو 660 دولار] لكل منهما.ويحق للمطربة والمخرج الطعن ضد حكم الحبس مرة ثانية أمام محكمة النقض المصرية.وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على شيماء أحمد [25 عاما] المعروفة إعلاميا باسم "شيما" بتهمة "التحريض على الفجور".جاء ذلك بعدما أثارت أغنيتها المصورة، والتي تحمل اسم "عندي ظروف"، غضبا في مصر، وقد اعتذرت للأشخاص الذين رأوا أن الفيديو يحتوي على "مناظر غير لائقة".وذكرت: "لم أكن أتخيل أن كل هذا سيحدث، وأنني سأتعرض لمثل هذا الهجوم القوي من الجميع".وتظهر المغنية في مقطع الفيديو وهي في فصل دراسي مع العديد من الشبان، وتقف أمام سبورة عليها عبارة "فصل رقم 69"، وتتناول التفاح والموز وبعض رقائق البطاطس بطريقة بها إيحاءات جنسية، ويتخلل المشهد صور لها بملابس داخلية.

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