اللكاش: مطالبة البعض بتأجيل الانتخابات لفرصتهم الضئيلة بالفوز

2018/01/01 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن تيار الحكمة الوطني في محافظة ذي قار، محمد اللكاش، ان البعض طالب بتأجيل الانتخابات لفرصته الضئيلة في الحصول على مقعد انتخابي".وذكر اللكاش لبرنامج {بجرأة} بثته قناة الفرات الفضائية اليوم، ان "هناك حديث يدور لدى نواب اتحاد القوى العراقية بتأجيل الانتخابات لعدم عودة النازحين لمناطقهم وعدم الاستقرار"، مشيرا الى ان" السبب الرئيسي للمطالبة بهذا التأجيل لفرصهم الضئيلة في الحصول على مقعد انتخابي في الدورة المقبلة".واوضح ان" الراي العام لابناء الشعب العراقي والدول الكبرى والإقليمية مع اجراء الانتخابات وتغيير الواقع السيئ الذي يمر به البلد".وبين ان" خبراء القانون اكدوا عدم وجود ثغرة لتأجيل الانتخابات"، مؤكدا ان" الحكومة الاتحادية هي من تقدر اجراء الانتخابات في مناطق العراق".انتهى

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