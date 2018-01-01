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واع / مرور الانبار تحدد موعد للمراجعات الاسبوعية
2018/01/01 | 22:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / مرور الانبار تحدد موعد للمراجعات الاسبوعية

01/01/2018 22:47:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب الانبار / ا .ج

اعلنت مديرية مرور الانبار، الاثنين، عن تحديد موعد للمراجعات الاسبوعية.

وذكر بيان لمديرية تلقته ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع﴾ انه ”نظراً الى الزخم الكبير والاعداد الهائلة من المراجعين الواردين الى مجمع تسجيل المركبات واجازات السياقة، الذي يؤدي الى ارباك العمل وعرقلة في سير انجاز المعاملات بالدقة والوقت المطلوب تنسب تحديد موعد للمراجعات الاسبوعية“.

واوضح البيان ان المراجعات الاسبوعية تكون كل احد واثنين للمركبات الخصوصي، وثلاثاء واربعاء للمركبات الحمل، اما الخميس يكون للمركبات الاجرة والانشائية والزراعيه والدراجات“.

وبين ان ”معاملات اجازات السياقة فتكون المراجعة من الساعة الثالثة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساءً من ايام الدوام الرسمي“.

وتابع البيان ان ”اللجان الطبية سيكون مقرها في مديرية مرور محافظة الانبار ٥ كيلو من يومي الاحد والثلاثاء صباحا“.

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