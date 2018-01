2018/01/01 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن المستشار في رئاسة الوزراء العراقية احسان الشمري، اليوم الاثنين، عن تطورات جديدة بخصوص حل الخلافات بين أربيل وبغداد.

وذكر الشمري في منشور على صفحته في الفيسبوك، وتابعه “النور نيوز” انه “بناء على قبول الإقليم بالدستور كحاكم والرغبة بانهاء الأزمة، وصلت عدة رسائل حول تلك المستجدات، الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات”.

واضاف الشمري ان من بين هذه القرارات استلام الحدود الدولية مع تركيا وايران، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والكمارك والمطارات”.

وتابع ان اللجنة وضعت أوراق عمل وفق الدستور العراقي والصلاحيات الاتحادية للحكومة، وهي بانتظار وفد اقليم كردستان الحكومي الفني، مبينا انه تم تشكيل لجنة ثانية لتدقيق اسماء القطاع التعليمي والصحي في حكومة الاقليم، فضلا عن توزيع رواتب الموارد المائية، وكذلك دعوة المنتسبين الاتحاديين في اقليم كوردستان للحضور الى بغداد والاجتماع بهم كل حسب وزارته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. الحكومة العراقية تعلن موافقة كردستان على شروطها لحل الأزمة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. الحكومة العراقية تعلن موافقة كردستان على شروطها لحل الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).