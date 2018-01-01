الديوان الملكي يكشف تفاصيل اتصال هاتفي بين العاهل الأردني ومحمد بن زايد

2018/01/01 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني خلال اتصال تلقاه من ولي عهد أبو ظبي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وحرصه على تعزيز العمل والتعاون المشترك خلال العام 2018.

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