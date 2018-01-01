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عام 2017 الأكثر أمانا على الإطلاق لرحلات طائرات الركاب
2018/01/01 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت شركة استشارات هولندية ومجموعة مهتمة بسلامة الطيران المدني ترصد حوادث الطائرات، إن شركات الطيران لم تسجل أية حوادث لطائرات الركاب نتج عنها وفيات العام الماضي، وهو ما يجعل 2017 أكثر الأعوام أمانا على الإطلاق لحركة طيران الركاب.

وذكرت «تو 70» للاستشارات، وشبكة سلامة الطيران اليوم الإثنين، أنه لم تكن هناك حوادث دامية على الإطلاق لطائرات الركاب في 2017.

وذكر أدريان يونج من «تو 70»، «2017 كان العام الأكثر أمانا على الإطلاق للطيران المدني».

وتقدر تو 70 معدل الحوادث الدامية لرحلات طائرات الركاب التجارية الكبيرة بنحو 0.06 لكل مليون رحلة، أو حادثة واحدة لكل 16 مليون رحلة.

وذكرت شبكة سلامة الطيران أيضا، إن عام 2017 «كان الأكثر أمانا على الإطلاق، سواء من حيث عدد الحوادث الدامية أو الوفيات».

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