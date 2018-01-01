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چمچمال تسجل ولادة 4000 طفل خلال 2017
2018/01/01 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أكدت الاحصاءات التي اعدتها الدوائر المختصة في قضاء چمچمال بمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، ولادة اربعة آلاف طفل في القضاء خلال العام الماضي 2017، فيما اشارت الى وفاة اكثر من 500 شخص للفترة نفسها.

وذكر مدير دائرة احصاء چمچمال في تصريح صحفي، انه "طبقا للمعدل العالمي والنمو السكاني المقدر بنحو 5% للاقضية والنواحي، ووفقا لاحصاء عام 2011 فان من المتوقع ان يكون مجموع سكان القضاء والنواحي الست التابعة له قد يصل الى 178 الفا و580 نسمة في عام 2017".

واضاف ان "العام الماضي شهد ولادة 3500 طفل في مستشفى الشهيد هوشنگ للولادة، منهم 1800 انثى و1931 ذكراً".

وتابع ان "احصاءات مكتب الولادات والوفيات تشير الى اصدار بيانات ولادة 4639طفلاً، فيما تم تسجيل بيانات وفاة 595 شخصاً".

ويتألف قضاء چمچمال من مركز القضاء وست نواح، هي شورش وسنگاو وتكية كاكمند وآغجلر وقادر كرم وتكية جباري اضافة الى 324 قرية.

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